В Тамбовской области из автобуса выгнали ребенка, не оплатившего проезд

Жительница Тамбовского района пожаловалась Уполномоченному по правам ребенка в регионе, на то, что ее дочь выгнали из автобуса, когда оказалось, что девочка не может заплатить за проезд. Несовершеннолетней пришлось идти домой вдоль плохо освещенной трассы с оживленным движением. По обращению провели проверку, все что рассказала мать девочки подтвердилось.

- В отношении водителя автобуса прокуратура района вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2.1. ст.11.33 КоАП РФ «Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда», - рассказали в аппарате Уполномоченного.

Материалы дела для рассмотрения и принятия решения направили в управление государственного автодорожного надзора по Тамбовской области федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.