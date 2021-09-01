В Тамбовской области жителя Дагестана будут судить за ДТП с погибшим и пострадавшими

Прокуратура Ржаксинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя республики Дагестан. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека».

По версии следствия, в апреле этого года обвиняемый, управляя автопоездом в составе грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом, двигался по автодороге Р-22 «Каспий» в направлении участка, на котором проводились ремонтные работы.

Обвиняемый вовремя не заметил колонну фур, пропускавших встречный транспорт и протаранил грузовой автомобиль. От удара автопоезд выбросило на встречку. Там мужчина столкнулся с еще двумя автопоездами в составе грузовых автомобилей с полуприцепами.

- В результате ДТП водитель одного из автопоездов скончался на месте, водитель другой грузовой машины и его пассажир получили телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Уголовное дело направлено в Ржаксинский районный суд для рассмотрения по существу.