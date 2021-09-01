Тамбовские прокуроры нашли в Интернете 11 сайтов по продаже липовых дипломов

Прокуроры Гавриловского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявили 11 сайтов, на которых можно было купить дипломы о высшем образовании.

Согласно действующему законодательству, действия по приобретению или сбыту официальных документов, предоставляющих права, а также их подделка в целях использования либо продажи являются уголовно-наказуемыми деяниями.

- В целях исключения доступа граждан к указанным сайтам прокуратура Гавриловского района направила в суд административные исковые заявления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

По результатам рассмотрения исков доступ к сайтам был заблокирован.