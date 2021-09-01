Тамбовчанка взяла кредит почти на 700 тысяч рублей и перевела все деньги мошенникам

В Тамбове 51-летняя жительница стала жертвой мошенников. Как выяснилось, ей позвонила незнакомка и представилась начальником отдела банка, который занимается безопасностью счетов граждан. Женщина сообщила тамбовчанке, что некая преступная группа намеревается взять кредит на ее имея, поэтому вместе с полицейскими они пытаются вычислить преступников и привлечь их к ответственности.

Для поиска мошенников сотрудникам банка якобы была нужна непосредственная помощь женщины. Чтобы разоблачить аферистов, тамбовчанке необходимо было пойти в банк и взять кредит в размере 690 тысяч рублей. Потерпевшей пояснили, что если в банке начнут задавать вопросы касаемо суммы и т.п, то ни в коем случае им нельзя ничего рассказывать, поскольку в этом деле могут быть замешаны некоторые сотрудники кредитного учреждения.

Далее женщине пояснили, что взятую в кредит сумму необходимо перевести на различные «депозитные счета», созданные специально для того, чтобы потом вернуть все деньги тамбовчанке, а злоумышленников задержать.

- Сначала жительницу Тамбова одолевали некоторые сомнения по поводу того, действительно ли сотрудники банка с ней разговаривают. Но чем больше она с ними общалась, тем больше начинала им верить. А разговаривали с ней разные люди, практически не отпуская от телефонной трубки, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Мошенники говорили настолько убедительно, что в итоге женщина поверила им и выполнила все их указания. Она взяла кредит и через банкомат в гипермаркете «Магнит» собственноручно перевела все средства на 23 телефонных номера, продиктованные незнакомцами.

После этого тамбовчанке порекомендовали обратиться в УМВД области для завершения спецоперации. При этом мошенники даже назвали фамилию одного из руководителей. Спустя какое-то время женщина стала понимать, что ее обманули, и позвонила в полицию.

В настоящее время сотрудники УМВД по региону занимаются розыском злоумышленников.