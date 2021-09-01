Тамбовчане могут бесплатно освоить новую профессию

Тамбовчане могут бесплатно получить новую специальность. Такую возможность дают мамам, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; неработающим женщинам с детьми дошкольного возраста; людям в возрасте 50-ти лет и старше. Тем, кто хочет освоить новые знания, должны выбрать подходящую компетенцию на портале «Работа в России» и записаться на обучение. На сайте представлено больше 4500 программ обучения.

- Участниками программы могут стать и работающие жители региона. Для этого им необходимо обратиться в органы службы занятости. Обращаем внимание, что количество желающих пройти обучение в 2021 году ограничено, - отметили в управлении труда и занятости населения области.

Более подробную информацию можно получить в управлении труда и занятости населения Тамбовской области по номерам телефонов: 78-28-24, 78-28-45.