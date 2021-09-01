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Общество1 сентября 2021 12:20

В Тамбове ремонтируют лестницу-амфитеатр у парка культуры

На спуске уложат новую плитку и установят перила
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове больше недели продолжаются ремонтные работы на лестнице, ведущей из городского парка культуры на набережную. Здесь будет уложена тротуарная плитка в единой стилистике с городским парком культуры и отдыха, установлены кованые перила.

- Спуск здесь в городском парке культуры и отдыха, который ведет к набережной, это уникальное место, к сожалению, много десятилетий оно не ремонтировалось. Оно обветшало, оно стало неудобным, небезопасным, но и самое главное непривлекательным, поэтому мы приняли решение в этом году навести порядок, сделать это место более ухоженным, современным, связать территорию парка с переходом к набережной, - говорит врио главы города Тамбова Максим Косенков. - Большая часть работ предстоит в ближайшие дни, до наступления осени. Часть работ будет проведена и в следующем году.