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Общество1 сентября 2021 11:02

Тамбовчанка заплатила алименты на двух детей после ареста квартиры

Женщина задолжала больше 400 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Октябрьском районном отделении судебных приставов находится производство, возбужденное в отношении жительницы Тамбова за неуплату алиментов на двух несовершеннолетних детей. Женщина накопила задолженность в размере 433 тысячи рублей. В отношении злостной неплательщицы судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном нарушении по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Однако 20 часов обязательных работ не изменили ее отношения к долгу. В качестве принудительной меры пристав-исполнитель наложил арест на принадлежащую тамбовчанке 2-комнатную квартиру.

- Поняв, что в случае дальнейшей неуплаты ее жилплощадь будет принудительно продана для оплаты долга, женщина оплатила всю сумму задолженности по алиментным платежам, а также исполнительский сбор, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.