В Тамбовской области произошла авария с участием трех легковушек и автобуса, следовавшего в Астрахань

В аварии получили травмы 8 человек Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех легковых автомобилей и пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в Астрахань, произошла 1 сентября в 4 часа 30 минут в Мичуринском районе на 385-м километре автодороги Р22 «Каспий». Здесь столкнулись средства «Тойота Камри», «Ауди Q7», «ВАЗ-2114» и автобус.

- В результате ДТП восемь человек получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Всем пострадавшим на месте оказана помощь, одна женщина доставлена в больницу.

Пассажиров отправили к месту назначения, в город Волгоград, следующим автобусом. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа МОМВД России «Мичуринский», полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Авария произошла в Мичуринском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области