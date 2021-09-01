Коронавирус в Тамбове, новости на 1 сентября: за сутки заболели 91 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 1 сентября, достигло 40639 человек. Из них выздоровели 38553 человека, 787 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 91 жителя региона, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 37 мужчин и 53 женщин в возрасте от 21 года до 89 лет, а также 17-летняя девочка-подросток.

- На госпитализации находятся 623 человека, из них диагноз «пневмония» у 574 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.