На вокзале «Мичуринск-Уральский» в Тамбовской области открылась выставка легендарных паровозов

Выставка посвящена 155-летию магистрали Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Тамбовской области на вокзале «Мичуринск-Уральский» открылась выставка моделей паровозов, работавших на железных дорогах нашей страны. Ее организовали по инициативе руководства Юго-Восточной железной дороги. Экспозиция посвящена 155-летию магистрали.

- Посетители выставки могут ознакомиться с 15 уменьшенными копиями легендарных паровозов позапрошлого и прошлого столетий, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

В число экспонатов вошли модели паровозов серии «Р», «Ч», «Н», «Х», «ЭМ», «ОВ», «СУ», «9П», «Л», «ФД», «П36», «МС», «ЭР», «СО», «BR». Каждый из представленных образцов – яркая страница истории железнодорожного транспорта нашей страны.

Например, паровозы серии «Э» стали самыми распространенными и многочисленными в первой половине 20 века. По количеству и продолжительности выпуска они установили мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.

Почти 12 тысяч паровозов с разными индексами было построено с 1912 по 1957 год. Они работали на протяжении почти всего столетия, пройдя и Первую Мировую, и Гражданскую, и Великую Отечественную войны.

На выставке посетителей ждут до середины сентября.