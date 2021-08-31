1 сентября тамбовчан оставят без света

В среду, 1 сентября, на время проведения ремонтных работ в Тамбове будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов.

- на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 и 6 кВ:

с 8.30 до 16.00

ул. Астраханская, д. 122-134;

ул. Южная, д. 1-105;

- в связи с проведением опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ Дирекцией благоустройства и озеленения:

с 9.00 до 13.00

ул. Талалихина, д. 1-41;

ул. Минаевская, д. 20-30;

ул. Осипенко, д. 1-101;

пр. Осипенко, д. 1-27;

пр. Серова, д. 1-20;

ул. Воронежская, д. 105-173;

пр. Красносвободный, д. 1-21;

пр. М.Расковой, д. 3-31.