1 сентября тамбовчан оставят без света

В среду, 1 сентября, на время проведения ремонтных работ в Тамбове будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов.
- на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 и 6 кВ:
с 8.30 до 16.00
ул. Астраханская, д. 122-134;
ул. Южная, д. 1-105;
- в связи с проведением опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ Дирекцией благоустройства и озеленения:
с 9.00 до 13.00
ул. Талалихина, д. 1-41;
ул. Минаевская, д. 20-30;
ул. Осипенко, д. 1-101;
пр. Осипенко, д. 1-27;
пр. Серова, д. 1-20;
ул. Воронежская, д. 105-173;
пр. Красносвободный, д. 1-21;
пр. М.Расковой, д. 3-31.