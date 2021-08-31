Тамбовчане угнали экскаватор, чтобы вырыть канаву, но случайно утопили его

28 августа с предприятия, расположенного в селе Ушаковка Сампурского района похитили экскаватор. Спустя некоторое время технику нашли в 100 метрах от села в пруду. Экскаватор был почти полностью погружен в воду, на поверхности осталась лишь часть кабины. По подозрению в угоне задержали двоих мужчин, один из которых был работником предприятия, владевшего экскаватором. Выяснилось, что приятели хотели выкопать с его помощью канаву у пруда, но случайно утопили технику. После того, как стало ясно, что вытащить экскаватор из пруда не получится, они бросили его и скрылись.

- По результатам проверки, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем ли иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.