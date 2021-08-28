В Тамбовской области иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовиком: погибли двое молодых мужчин

Иномарка протаранила большегруз Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Серьезная авария произошла в Тамбовской области на территории Сампурского района 28 августа в 7 часов утра. По предварительным данным, автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 25-летнего мужчины, по непонятной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Бенц». За рулем большегруза находился 47-летний мужчина. После удара иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в едущий в попутном направлении «Хендай Туксон», под управлением 33-летнего мужчины.

- В результате происшествия на месте погибли водитель и 24-летний пассажир «Хендай Солярис», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пассажиры «Хендай Туксон» - 34-летняя женщина и 8-летняя девочка из Москвы с разными травмами доставлены в больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова.