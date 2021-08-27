Мичуринец угрожал убийством пришедшему к нему в гости приятелю

Сотрудники полиции выявили факт угрозы убийством в Мичуринске по улице Октябрьской. Как оказалось, в гости к 48-летнему местному жителю зашел приятель. В какой-то момент мужчины что-то не поделили. Тогда хозяин дома взял в руки нож и набросился с ним на 42-летнего товарища.

Испуганный мичуринец попытался успокоить знакомого, после чего конфликт утих. Тогда потерпевший обратился в правоохранительные органы.

- Выяснилось, что задержанный злоумышленник злоупотребляет спиртным и уже имеет за плечами криминальный опыт, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».