В Тамбове устроят праздник, посвященный 1 сентября

27 августа в 18 часов во дворе дома 187 по улице Астраханской пройдет праздник «До свидания, лето! Здравствуй, школа!». Мероприятие проводит тамбовское отделение Российского детского фонда.

- Дети и их родители увидят концертные номера от ансамбля спортивного бального танца «Цвета радуги», творческих коллективов КДЦ «Мир», поучаствуют в веселых конкурсах и играх, - сообщают организаторы.

Также в рамках праздничной программы пройдет розыгрыш. Дети смогут получить призы: букеты для первоклассников, торты, пригласительные билеты в кинотеатры и другие подарки.