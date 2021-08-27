Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2021 11:21

18-летний тамбовчанин на мотоцикле влетел в железные ворота

В результате аварии пострадал водитель и 28-летний пассажир
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель мотоцикла въехал в арку ограждения

Водитель мотоцикла въехал в арку ограждения

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель мотоцикла, произошла 26 августа в 23 часа 45 минут на улице Юбилейной около дома №4 Центрального отделения Совхоза им. Ленина Мордовского района. 18-летний водитель мотоцикла «Орион Грифон» не справился с управлением и врезался в железные ворота.

- В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир мотоцикла с травмами оказались во второй городской клинической больнице имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.