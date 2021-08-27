В Тамбове при столкновении «Волги» и иномарки пострадал водитель отечественного авто

Авария произошла в районе Рассказовского шоссе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель «Волги», произошла 26 августа в 9 часов 50 минут на улице Степана Разина в районе дома №1«А» города Тамбова. 69-летний водитель автомобиля «Мицубиси Pajero» столкнулся с «Волгой», под управлением 51-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя автомобиля «ГАЗ-3110» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.