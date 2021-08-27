Две сестры-иностранки распространяли наркотики на территории Тамбова

В первом отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней гражданки иностранного государства и ее 17-летней сестры. Их обвиняют в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ), а также в приобретении, хранении и использовании поддельных паспортов (ст. 327 УК РФ). Старшая из сестер также обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений (ст. 150 УК РФ).

По версии следствия, в августе-сентябре 2020 года 27-летняя женщина вместе с несовершеннолетней сестрой, которой она пообещала деньги, делали на территории Тамбова тайники-закладки с наркотиками. Обе обвиняемые в период совершения преступлений использовали поддельные паспорта, которые они приобрели на территории города Санкт-Петербурга.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.