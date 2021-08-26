На Тамбовщине прокуроры выявили нарушения при проверке школьных автобусов

В преддверии нового учебного года прокуроры провели проверку школьных автобусов, которые эксплуатируются МБОУ Староюрьевская СОШ, и выявили ряд нарушений.

Так, на двух автобусах опознавательный знак «Перевозка детей» требовал обновления. Двери запасного выхода в одном из транспортных средств открывались с трудом, а сигнал открывания запасного выхода не работал в установленном режиме

Помимо этого прокуроры нашли аптечки первой медицинской помощи с истекшим сроком годности. А в пяти автобусах огнетушители требовали перезарядки.

- По результатам проверки руководству школы объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства об образовании и безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.