В Тамбовской области набирают музыкантов в новый Академический симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова

В Тамбовской области появился новый музыкальный коллектив - Академический симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова. Его художественным руководителем и главным дирижером назначен выдающийся педагог, музыкант и дирижер Алексей Моргунов. Сейчас идет формирование состава творческого коллектива. 25 августа в Тамбове прошли первые конкурсные прослушивания на замещение вакантных мест в оркестре, в том числе, мест концертмейстеров групп. В общей сложности коллективу необходимы 80 высокопрофессиональных исполнителей.

Первыми артистами нового коллектива стали музыканты, ранее работавшие в Тамбовском симфоническом оркестре. Сегодня состоялись конкурсные прослушивания на замещение вакантных мест. В жюри вошли известные музыканты из Москвы Зоя Вязовская (флейта) и Александр Забабуркин (виолончель). Возглавил жюри концертмейстер Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского скрипач Сергей Костылев.

Как пояснил Алексей Моргунов, поскольку формирование оркестра проходит в сжатые сроки, то конкурсных прослушиваний будет несколько. Интерес к конкурсу большой, заявки на участие поступили из разных регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Тюмени, Костромы, Ростова-на-Дону, Волгограда и других. Полностью сформировать коллектив планируют к 2023 году.

- Но к репетициям музыканты приступят уже в сентябре, а в октябре оркестр планирует открыть первый концертный сезон. Свое согласие на выступление в концерте с новым оркестром уже дал выдающийся дирижер, художественный руководитель Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Репетиционной и концертной базой нового оркестра станет концертный зал АО «Пигмент».