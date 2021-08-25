В Тамбове стартует хоккейный турнир

25 августа в Тамбове стартует традиционный предсезонный хоккейный турнир «Кубок главы администрации Тамбовской области». В этом году команды разыграют трофей в восьмой раз. Матчи состоятся в ледовом Дворце спорта «Кристалл». Соперниками ХК «Тамбов» станут клубы из Ростова, Рязани и Верхней Пышмы.

В связи с действующими ограничениями, игры пройдут без зрителей. В день состоятся два матча — в 13 и 19 часов. Игры с участием хоккейного клуба «Тамбов» будут проходить вечером. В официальных группах клуба (https://vk.com/hc_tambov) будет организована онлайн-трансляция встреч.

- Турнир является финальным аккордом предсезонной подготовки команды к предстоящему чемпионату, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Он пройдет по круговой системе. Каждый соперник сыграет с другим по одной игре. По сумме набранных очков определится и победитель. В разные годы кубок губернатора завоевывали хоккеисты из Ростова, Саранска и, конечно, Тамбова. Тамбовчане в прошлом году стали его победителем. Стартовый матч хоккейный клуб «Тамбов» сыграет с командой из Рязани.