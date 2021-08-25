Аферисты «развели» тамбовчанина на 3 миллиона рублей

В Тамбове жертвой обмана стал 27-летний местный житель. Молодой человек рассказал полицейским, что утром 24 августа ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником безопасности банка и оповестил тамбовчанина о том, что его счета подвергаются атаке. Чтобы уберечь свои денежные средства, ему необходимо снять все деньги и перевести на якобы безопасные счета.

Тамбовчанина все время держали на связи и приводили различные доводы, чтобы он как можно быстрее перевел деньги. Испугавшись за свои сбережения, потерпевший сделал все, что ему велели мошенники. В общей сложности он лишился 3 192 250 рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь.

- Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшему звонили более чем с 15 разных номеров. При этом мошенники используют так называемую виртуальную телефонию, которая не имеет привязки к определенному адресу или человеку, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время полицейские разыскивают мошенников.