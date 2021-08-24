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Общество24 августа 2021 13:01

Тамбовчанку направили на принудительное лечение от туберкулеза

Добровольно получать медпомощь женщина отказывалась
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура Котовска провела проверку по обращению ТОГБУЗ «Городская клиническая больница города Котовска». Местная жительница состоит на учете у врача-фтизиатра и должна лечиться от туберкулеза. Но 37-летняя женщина в добровольном порядке лечение не проходит, при направлении ее в ГБУЗ «ТОКПД» написала отказ от госпитализации, с лечащим врачом на контакт не выходит, дверь сотруднику медицинской организации не открывает, поэтому оказывать лечение на дому ей не представляется возможным.

Туберкулез отнесен к заболеваниям представляющих опасность для окружающих согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

Для предотвращения распространения опасного заболевания, сохранения здоровья и благополучия граждан, прокуратура города обратилась в суд с административным исковым заявлением.

- Котовским городским судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, вынесено решение о принудительной госпитализации жительницы города Котовска в ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер», - сообщает прокуратура Тамбовской области.