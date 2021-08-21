Тамбовчанин обворовал соседа, которого больше двух недель не было дома

В отдел полиции Моршанска обратился 58-летний местный житель, который рассказал, что в период с 1 по 19 августа, пока его не было, на улице 3-й городок из его дома похитили вещи. Вор украл триммер, кухонный комбайн и две бочки из нержавеющей стали.

Полицейские осмотрели место кражи и обнаружили следы обуви неизвестного во дворе частного дома. Соседи хозяина дома опросили. Вскоре полицейские выяснили, что к краже причастен 60-летний сосед потерпевшего. При осмотре в его доме нашли похищенные предметы.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.