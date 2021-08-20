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Общество20 августа 2021 11:01

Тамбовчанин погасил долг по алиментам после запрета на выезд за границу

Мужчина задолжал 86 тысяч рублей своей дочери
Ксения АЛЕШИНА
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На исполнении в Советском районном отделении судебных приставов в Тамбове находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери. Сумма долга составила 86 тысяч рублей.

Приставы долго не могли найти должника. Мужчина официально нигде не работал и дома не появлялся. Поэтому пришлось объявлять его в розыск. Вскоре его нашли и вынесли в отношении него постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы РФ. Только это побудило тамбовчанина погасить долг.

- После этого мужчина сразу же явился в Советское районное отделение судебных приставов и оплатил долг по алиментам в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.