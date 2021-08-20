Коронавирус в Тамбове, новости на 20 августа: за сутки заболели 94 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 20 августа, достигло 39546 человек. Из них выздоровели 37406 человек, 727 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 94 жителей региона, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 30 мужчин и 62 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, а также двое детей: 11-летний мальчик и 16-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 642 человека, из них диагноз «пневмония» у 583 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.