Котовчанина судят за кражу снегохода у работодателя

В феврале 2021 года с заявлением о краже снегохода в дежурную часть отдела МВД России по Тамбовскому району обратился предприниматель, проживающий в поселке Вишневка. Мужчина пояснил, что в пропаже техники подозревает одного из своих подсобных рабочих, поскольку тот не выходит на связь и не приходит на работу.

В ходе розыска стражи порядка установили личность и место проживания 33-летнего жителя города Котовска. Его задержали. Во время опроса подозреваемый пояснил, что длительное время работал у предпринимателя и имел доступ к снегоходу.

Однажды вечером, после распития спиртных напитков вместе со своим знакомым, котовчанин забрал без спроса снегоход и уехал в Котовск. Там он спрятал похищенный транспорт и продал чего за 50 тысяч, разместив объявление в Интернете.

Полицейские нашли покупателя и изъяли похищенный снегоход. Позже его передали законному владельцу. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

- По окончании расследования уголовное дело направлено в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу. Сейчас по данному делу проходят судебные заседания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.