Вокруг лип в Тамбове выложат бордюрный камень

Липам в Тамбове обеспечили уход Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На этой неделе бригады рабочих приступили к устройству «розеток» из бордюрного камня на приствольных частях лип, высаженных в областном центре ко Дню города. Напомним, в июне по улице Советской, от Комсомольской площади до улицы Энгельса, было посажено 385 молодых деревьев, в честь юбилея Тамбова.

Не затрагивая корневую систему, рабочим предстоит выложить вокруг каждой липы бордюрный камень. Затем специалисты муниципального предприятия «Дирекция благоустройства и озеленения» поместят в получившиеся лунки черноземом.

- Так насаждения будут выглядеть аккуратнее, а высота бордюрного камня защитит от попадания мусора на приствольную часть, - говорят в пресс-службе администрации города Тамбова. - К середине сентября все работы должны быть выполнены.

Что касается самих молоденьких лип, то с момента посадки каждой уделяется должное внимание. В жаркое время рабочие Дирекции ежедневно их поливают, а подпорки, сооруженные вокруг каждого деревца, помогают им расти без отклонений в стороны и не поломаться во время сильных ветров.