В этом году на Тамбовщине модернизируют еще две библиотеки

Всего в этом году в регионе планируют открыть пять модельных библиотек Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовщина в этом году получит дополнительные 15 миллионов рублей на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Соответствующее решение о выделении денег из резервного фонда Правительства опубликовало Министерство культуры РФ.

- Современные культурные центры, оснащенные по последнему слову техники и укомплектованные новой востребованной литературой, появятся в Кирсанове и Рассказовском районе, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Победителями конкурсного отбора стали Кирсановская городская библиотека и Хитровская сельская библиотека-филиал межпоселенческой библиотеки Рассказовского района.

Ранее победителями были признаны центральная библиотека Токаревского района, центральная городская библиотека им. Крупской в Тамбове и библиотека-филиал №3 Межпоселенческой центральной библиотеки Жердевского района. На их модернизацию выделили 25 миллионов рублей.

Получается, что в 2021 году в этом году в регионе появятся пять модельных библиотек нового поколения. Это позволит обеспечить доступ пользователей к современным информационным ресурсам, высокоскоростному Интернету, создать современное многофункционально пространство для развития и досуга местных жителей, а также повысить квалификацию основного персонала учреждений культуры.