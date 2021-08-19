В Тамбовской области медсестра сливала в канализацию вакцину от коронавируса

На Тамбовщине полицейским поступила информация о том, что медсестра фельдшерского пункта в одном из сел Кирсановского района выдала местным жителям поддельные сертификаты без прививки. Саму вакцину она вылила в канализацию. Во время допроса медицинский работник призналась в нарушении закона.

По фактам выдачи и использования справок и сертификатов о вакцинации без фактического ее проведения с внесением ложных сведений в информационные системы подразделениями дознания Тамбовского, Ржаксинского, Кирсановского, Рассказовского, Жердевского районов, города Мичуринска возбуждено 21 уголовное дело по ч. 1, 3 и 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Выданные документы изъяты.

- Сотрудниками полиции Тамбовской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются дополнительные факты выдачи липовых медицинских справок и сертификатов, а также граждане, которые воспользовались услугами медработников за денежное вознаграждение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.