В Тамбовской области более 10 тысяч детей пойдут в первый класс в сентябре

Всего в регионе работают 109 школ Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщине в новом учебном году в школах региона будут получать знания почти 97 тысяч ребят, из них более 10 тысяч детей пойдут в первый класс. Учебный процесс для школьников начнется в очном формате.

Всего на территории Тамбовской области работают 109 школ, из которых 73 — городские. Обучать ребят будут почти 10 тысяч педагогов

- За летние месяцы многие из учителей освоили дополнительные образовательные программы, получили новые навыки, которыми готовы поделиться с детьми, - сообщили в пресс-службе администрации региона.