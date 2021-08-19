В Тамбове 24 августа отключат свет более чем на десяти улицах

Как сообщает пресс-служба администрации города, из-за ремонтных работ во вторник, 24 августа, в Тамбове временно отключат электроэнергию более чем на десяти улицах. Света не будет по следующим адресам:

С 08:30 до 12:00

- по ул. Ф.Энгельса, д. 85-129;

- по ул. Трегуляевской, д. 2-36;

- по пер. Ф.Энгельса, д. 15-30;

- по пр. Посадочному, д. 1-16;

- по пер. Яшина, д. 22-37;

с 13:30 до 16:30

- по Рассказовскому ш.;

с 09:00 до 11:30

- по ул. Базарной, д. 117/50, 117/50А;

с 13:00 до 16:30

- по ул. Мичуринской, д. 123-135;

- по ул. Маяковского, д. 20-81;

- по пр. Сосновскому, д. 27-76;

- по пр. Тульскому, д. 21-68.