В Тамбове автоледи на «Рено» при перестроении врезалась в грузовик

Авария произошла на Киквидзе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 17 августа в 10:45 в городе Тамбове на улице Киквидзе в районе дома №75. 35-летняя автоледи за рулем иномарки Renault Sandero при перестроении столкнулась с грузовым автомобилем «Валдай» под управлением 39-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель иномарки получила телесные повреждения. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, на машине скорой медицинской помощи ее доставили в ТОГБУЗ «ГКБ имени Архиепископа Луки города Тамбова».