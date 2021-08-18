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Происшествия18 августа 2021 13:30

В Тамбове автоледи на «Рено» при перестроении врезалась в грузовик

35-летнюю женщину увезли в больницу с места происшествия
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла на Киквидзе

Авария произошла на Киквидзе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 17 августа в 10:45 в городе Тамбове на улице Киквидзе в районе дома №75. 35-летняя автоледи за рулем иномарки Renault Sandero при перестроении столкнулась с грузовым автомобилем «Валдай» под управлением 39-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель иномарки получила телесные повреждения. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, на машине скорой медицинской помощи ее доставили в ТОГБУЗ «ГКБ имени Архиепископа Луки города Тамбова».