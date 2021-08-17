В Тамбове завершается ремонт сквера им. Сенько

Сквер приобретает ухоженный вид Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В этом году в Тамбове реконструируют сквер им. Василия Сенько. Место отдыха горожан, которое не благоустраивалось с 2006 года, приобретет более современный и ухоженный вид. Сейчас рабочие Дирекции благоустройства и озеленения завершают подсыпку земли в местах установки бордюров и на площадках, примыкающих к дорожкам: вместо голой высохшей земли вскоре здесь появятся зеленые газоны. Парк украшают клумбы, кустарники, принялись молодые клены, высаженные в прошлом году.

- На площади более 2000 кв.м. уложена новая тротуарная плитка, заменен бордюрный камень, установлено 10 новых скамеек и урн. Работы начались в конце весны и теперь уже можно сказать, что реконструкция практически завершена, - рассказал начальник отдела зеленого хозяйства дирекции благоустройства и озеленения Игорь Шведов.

Все работы профинансированы из средств городского бюджета, а по программе «Народная инициатива» недалеко от детской площадки будет установлен многофункциональный спортивный комплекс.