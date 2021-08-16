Более 100 тысяч привитых от ковида жителей Тамбовщины – пенсионеры

Всего на данный момент в регионе полностью привиты 236 758 человек Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовщина улучшила свои позиции в рейтинге субъектов РФ по охвату и темпу вакцинации. В настоящее время регион занимает 39-ю и 17-ю позиции, поднявшись с 41-го и 24-го места соответственно. Об это заявили на оперативном совещании у губернатора области Александра Никитина.

По информации регионального управления здравоохранения, в Тамбовской области уровень заболеваемости коронавирусом ниже среднероссийских значений. При этом ежедневно фиксируется более 90 новых случаев. Кроме того, количество госпитализаций, смертельных исходов, вызовов скорой медицинской помощи пока не имеет тенденции к снижению.

Как отмечают в региональной администрации, в такой ситуации наиболее действенным средством профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация.

По состоянию на 15 августа, первый этап вакцинации прошли 60% населения. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 236 758 человек. При этом более 100 тысяч привитых – люди пожилого возраста.