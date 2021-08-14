В Мичуринске до конца года рекультивируют мусорный полигон

В Мичуринске до конца 2021 года будет завершен биологический этап рекультивации мусорного полигона. Уже определен подрядчик. По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, в течение двух недель на мичуринском полигоне планируется начать работы по обустройству обводного канала, также предполагается установить ограждение по периметру полигона, организовать пожарные резервуары и подъезд к ним. Кроме того, проектом предусмотрен посев многолетней травы.

Напомним, что в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2020 году в Мичуринске был завершен первый (технический) этап рекультивации отслужившего свой срок и исчерпавшего ресурс полигона. Площадь участка превышает 7 гектаров, объем накопленных отходов – 2 миллиона тонн. В прошлом году на полигоне были проведены работы по планировке и перемещению более 300 тысяч кубометров свалочных масс в тело полигона, завозке плодородного грунта, засыпке и уплотнению изоляционного слоя.

- По оценкам специалистов количество жителей, качество жизни которых улучшится в связи с рекультивацией объекта, составит 20 тысяч человек, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.