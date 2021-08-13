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Здоровье13 августа 2021 9:41

Коронавирус в Тамбове, новости на 13 августа: за сутки заболели 92 человека

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе – 38895
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 13 августа, достигло 38895 человек. Из них выздоровели 36766 человек, 727 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 92 жителей региона, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 34 мужчины и 53 женщины в возрасте от 19 лет до 91 года, а также пять детей от 1 года до 10 лет.

- На госпитализации находятся 725 человек, из них диагноз «пневмония» у 662 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.