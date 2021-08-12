Тамбовчанина с психическим заболеванием собираются лишить водительских прав

Прокуратура Никифоровского района во время проверки установила, что 55-летний местный житель с психическим расстройством управляет транспортным средствам, что по закону запрещено.

Согласно закону о безопасности дорожного движения, с таким диагнозом, как у него, он не имеет права садиться за руль.

- В целях защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц прокурором Никифоровского района в суд направлено административное исковое заявление о прекращении действия водительского удостоверения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

В настоящее время заявление находится в стадии рассмотрения.