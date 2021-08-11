Тамбовчанин ножницами угрожал продавщице печатного киоска

10 августа в 12 часов 10 минут в полицию Мичуринска поступило сообщение о происшествии на Привокзальной улице. Посетитель печатного киоска поссорился с продавщицей и в какой-то момент начал угрожать ей расправой ножницами. Сильно перепугав 50-летнюю женщину, мичуринец ушел. Продавщица обратилась в полицию.

Полицейские опросили ее и свидетелей происшествия. Вскоре сотрудники ППС нашли мужчину и доставили его в отдел полиции. 50-летний житель наукограда признался в том, что угрожал женщине, ножницы с отпечатками его пальцев изъяли и отправили на экспертизу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.