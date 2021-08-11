В Тамбове отметят международный День молодежи

12 августа отмечается международный День молодежи. Присоединиться к празднику смогут и тамбовчане. Всех желающих от 14 до 35 лет приглашают бесплатно принять участие в культурных и спортивных мероприятиях.

В 15:00 тамбовчан ждут в областной картинной галерее на выставке «Чрезвычайное положение». В экспозиции представлены работы более 30 авторов: от юных художников до мэтров современного искусства, которые так или иначе рефлексировали на тему самоизоляции, карантина, введенных ограничений и того, как они отразились на нашей жизни.

В связи с эпидемиологической обстановкой количество участников ограничено до 25 человек. Нужна предварительная регистрация, ссылка здесь.

- Также всех желающих приглашают к просмотру волейбольного матча между командами иностранных студентов ТГУ имени Г.Р. Державина и ТГТУ. Матч состоится на территории «Олимпийского парка» в 16 часов, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.