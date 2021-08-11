На тамбовской трассе легковушка врезалась в «КамАЗ»: погиб 72-летний мужчина

Водитель легковушки врезался в большегруз Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб пожилой мужчина, произошла 10 августа в 11 часов на 437 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Тамбовского района. 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан» в уставшем состоянии, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля «КамАЗ», под управлением 62-летнего мужчины и врезался в него.

- В результате ДТП водителя «Рено Логан» с травмами головы был доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Его 72-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.