В Тамбове грабитель на глазах у владелицы уехал на ее велосипеде

Ограбление попало на видеокамеры Фото: УМВД по Тамбовской области

9 августа в Тамбове произошел грабеж. 63-летняя женщина приехала на улицу Советскую на велосипеде своей 39-летней дочери. Около 11 часов пенсионерка оставил велосипед марки «Формат» без присмотра и зашла в ближайшую закусочную. Находившийся рядом мужчина обратил внимание, что велосипед не пристегнут замком. Когда владелица вышла из торговой точки, грабитель, не зная о том, что хозяйка транспорта находится рядом, взял его и начал движение. Женщина попыталась настигнуть похитителя, но он скрылся. Пенсионерка обратилась в полицию.

Оперативники изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая находилась возле места преступления. По ним составили описание грабителя и передали его всем наружным патрулям. Вскоре сотрудники ППС нашли и задержали подходящего под приметы мужчину с велосипедом. Он сознался в преступлении.

- Установлено, что грабеж совершил 42-летний мужчина, проживающий на улице Карбышева, раньше он уже имел проблемы с законом и совершал похожие преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ведется следствие.