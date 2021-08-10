В Тамбовской области построят новый бассейн

В Жердевке в ближайшее время приступят к строительству нового плавательного бассейна. На днях подвели итоги торгов и определили подрядчика, который займется возведением спортобъекта. Тендер выиграла тамбовская фирма «Спецтехнология».

- Плавательные бассейны всегда очень востребованы у жителей, в секциях плавания нет проблем с набором детей, у взрослого населения пользуются спросом занятия аквааэробикой, свободное плавание. Для жителей Жердевки это долгожданный объект, - поясняет начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

В строящемся бассейне предусмотрено пять 25-метровых плавательных дорожек, медицинский кабинет, тренерские, раздевалки, душевые и другие подсобные помещения. Финансирование строительства на 2021 год составит более 70 миллионов рублей, это средства федерального и областного бюджетов.