В Тамбове назначили нового председателя контрольного комитета

Вячеслав Баранов Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

10 августа в мэрии Тамбова объявили о новом назначении в структуре администрации. Председателем контрольного комитета стал Вячеслав Баранов.

Вячеслав Александрович по образованию юрист. В 1999 году окончил Тамбовский государственный технический университет. Трудовую деятельность начал с должности главного специалиста комитета по управлению имуществом мэрии.

- С 2000 по 2013 годы он занимал различные посты в администрации города, в том числе уже был председателем контрольного комитета, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Последние годы (с 2013 по 2021-й) Вячеслав Баранов занимал должности доцента кафедры и преподавателя многопрофильного колледжа Тамбовского государственного технического университета.