Иностранец, делавший закладки наркотиков в Тамбове, получил 8 лет колонии

В марте прошлого года в северной части города Тамбова задержали 22-летнего иностранца, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре, а также во время обыска его квартиры, полицейские нашли свертки с наркотиками разного веса, готовые для распространения бесконтактным способом. В отношении иностранца следственным управлением УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На время следствия мужчину отправили под стражу. Во время разбирательства оперативникам удалось найти тайники с наркотиками, который иностранец успел организовать в северной части города. В каждом их них находилось около одного грамма героина. В общей сложности полицейские изъяли больше 200 граммов героина.

Выяснилось, что распространитель приехал в Тамбов и Московской области по указанию неизвестного куратора. Здесь он снял квартиру и начал делать закладки.

После окончания расследования уголовное дело направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд.

- Иностранного гражданина признали виновным в попытке распространения наркотиков в крупном размере и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.