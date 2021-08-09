В Мичуринске под колеса легковушки попал 17-летний парень

Подросток с травмой ноги оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 8 августа в 1 час 30 минут на улице Советской в районе дома №240 города Мичуринска. 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на 17-летнего летнего молодого человека, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

- В результате ДТП парень получил травму ноги, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. им. Брюхоненко г. Мичуринска», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.