В Тамбовской области раскрыли кражи двух велосипедов

Полицейские раскрыли две велосипедные кражи. Одна из них произошла в поселке Умет. Неизвестный похитил велосипед, принадлежащий 38-летней женщине. Вором оказался 42-летний местный житель. Велосипед марки «Стелс 710» вернули владелице.

Вторая кража была совершена 27 июня на улице Володарского. Из подъезда дома похитили велосипед марки «Харл», принадлежащий 35-летней тамбовчанке. В этом случае преступницей оказалась 26-летняя женщина. Велосипед у нее изъять не удалось, по словам похитительницы, она продала его незнакомым людям.

- Ранее задержанная уже привлекалась к ответственности за хищение имущества, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.