Вынесли приговор шести мужчинам, поставлявшим на Тамбовщину паленый алкоголь

Следствие и суды длились 4 года Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области вынесли приговор шестерым мужчинам, которые наладили канал поставки в наш регион контрафактного алкоголя. Об их деятельности стало известно в июле 2017 года. Тогда в гаражном комплексе в центральной части Тамбова по подозрению в незаконном обороте алкоголя задержали нескольких мужчин. В полиции возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и частью 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Оперативники провели обыски в восьми гаражах, которые принадлежали задержанным, где обнаружили и изъяли 8600 бутылок алкогольной продукции различного наименования известных мировых брендов с признаками контрафакта, а также 800 литров этилового спирта, находящегося в канистрах. Следствие установило вину пяти тамбовчан и жителя города Воронежа, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности. Алкогольную продукцию они завозили из других российских регионов, а на Тамбовщине, прямо в гаражах, продавали. По окончании расследования уголовное дело направили в Октябрьский районный суд города Тамбова.

- В конце июня текущего года суд признал всех шестерых пятерых виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом фальсифицированной алкогольной продукции и назначил наказание в виде лишения свободы условно от десяти месяцев до одного года каждому, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - Кроме этого, с них взыскан причинённый ущерб легальным производителям алкогольной продукции в размере одного миллиона рублей.