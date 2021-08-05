«Тамбовскую сетевую компанию» оштрафовали на 25,5 миллиона рублей

ФАС России наложил на АО «Тамбовская сетевая компания» штраф в размере 25,5 миллиона рублей. В вину компании, занимающей доминирующее положение на рынке вывоза отходов, поставили ограничение количество потенциальных участников торгов по сбору и перевозке отходов.

- Как региональный оператор компания была обязана провести торги, чтобы сформировать цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО и по их результатам заключить договоры с операторами по транспортированию ТКО, - сообщает ФАС России.

Как выяснила антимонопольная служба, «ТСК» намеренно не учла логистически-целесообразные факторы формирования зон деятельности транспортировщиков, работая на рынке обращения с ТКО уже несколько лет и имея о них представление. Компания включила в проекты договоров в аукционной документации невыгодные для потенциальных транспортировщиков условия по сравнению с теми, которые были ранее заключены с единственными поставщиками.

Кроме того, компания не выставила лоты, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Такие действия компании привели к отсутствию участников аукциона, из-за чего он был признан несостоявшимся.

- Антимонопольная служба признала компанию, нарушившей Закон о защите конкуренции, и выдала «ТСК» предписание прекратить нарушение, - поясняют в ФАС России. - Компания попыталась его обжаловать, однако решение ФАС России поддержал сначала суд первой, а затем и апелляционной инстанции