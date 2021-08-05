С улиц Тамбова убирают незаконно установленные ларьки

На этой неделе в Тамбове демонтировали незаконно установленные нестационарные торговые объекты на ул. К.Маркса, и на ул. Гастелло. Всего в этом году убрано около 20 палаток и тонаров, владельцы которых вели незаконную торговлю на городской земле. Зачастую освобожденное место нуждается в благоустройстве, и все необходимые работы также проводятся.

Незаконно установленные торговые палатки не имеют необходимых условий для продажи и хранения продуктов питания. Подавляющее большинство ларьков не оборудованы раковинами для мытья рук, в них нет туалетов. Нередко продавцы не имеют медицинских книжек, у многих из них нет документов, подтверждающих качество товара, часто нарушаются условия хранения продуктов. Как результат – случаи отравления купленными продуктами, особенно в жару. Часто нестационарные торговые павильоны имеют неопрятный вид, а их владельцы не следят за порядком на прилегающей территории.

- Для того, чтобы получить разрешение и на законных основаниях установить объект нестационарной торговли, необходимо обратиться с заявлением в администрацию города. Заявление будет рассмотрено профильными комитетами и после положительного заключения запрашиваемое место под установку НТО будет вынесено на аукцион, - поясняет председатель комитета по развитию потребительского рынка Татьяна Долгих. - По результату аукциона и будет предоставлено право на установку объекта.